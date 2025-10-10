ВС РФ нанесли удары по объектам Украины дронами и ракетами

Отмечается, что запущено было более 450 дронов и трех десятков ракет. Без света остался Киев и окрестности, оккупированная Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Одесская, а также Черниговская и Черкасская области.