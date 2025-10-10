Во время рейдов в Рязани задержали 10 пешеходов-нарушителей
Во время рейдов в Рязани задержали 10 пешеходов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
За сутки полицейские выявили 10 нарушений, совершенных пешеходами.