Во время рейдов в Рязани задержали 10 пешеходов-нарушителей

Ранее сотрудники Госавтоинспекции проводили комплексные мероприятия «Пешеход». Эти мероприятия проводились с целью снижения аварийности с участием пеших участников дорожного движения. За сутки полицейские выявили 10 нарушений, совершенных пешеходами.