В Рязанской области у женщины конфисковали авто за наркопреступление

Осужденная вступила в сговор с неустановленным лицом для приобретения наркотика для личного потребления. В результате данного сговора она получила наркотик массой 0,76 г, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ и конфисковал ее автомобиль в пользу государства.

