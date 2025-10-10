В Рязанской области пройдет «Есенинский пробег»

Пробег состоится 11 октября на автодороге от Рыбного до села Константиново. В нем поучаствуют более двух тысяч спортсменов. Торжественной открытие мероприятия начнется на площади Ленина в Рыбном в 11:45. Старт основного забега запланирован на 12:00. Программа соревнований включает дистанции: 21,1 км. — основная дистанция «Есенинского пробега» (старт — в 12:00); 1 км — девочки и мальчики 2016 г. р. и моложе (старты — в 9:30, 9:40); 2,5 км — девочки и мальчики 2014-2015г. р., 2012-2013 г. р. (старты — с 9:50, 10.10). Возрастное ограничение — 0+

Победители и призеры получат грамоты, медали и призы.

Предварительные результаты и итоговый протокол опубликуют на сайте www.russiarunning.com .

