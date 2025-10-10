В Рязанской области обнаружили фуру с незаконной продукцией
В Рязанской области обнаружили фуру с незаконной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
По предварительной оценке, стоимость задержанной продукции составляет 14 миллионов рублей.
Конфискованное имущество будет обращено в доход государства.