В Рязанской области обнаружили фуру с незаконной продукцией

На трассе М5 «Урал» задержали грузовой автомобиль. В ходе обследования транспортного средства обнаружили более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовали документы. По предварительной оценке, стоимость задержанной продукции составляет 14 миллионов рублей.