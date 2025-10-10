Рязань
В Рязанской области мужчина незаконно вырубил лес почти на 100 млн рублей
По данным прокуратуры, в ходе перераспределения земель бывшего колхоза в Касимовском округе мужчина незаконно оформил право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, в состав которого включено почти 12 га территории ГКУ РО «Нижне-Окское лесничество».

Новый владелец участка произвел незаконную рубку деревьев государственного лесного фонда на сумму около 100 млн рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).