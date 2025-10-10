В Рязани высадили саженцы кустарников
Отмечается, что саженцы 70 кустарников высадили на Севастопольской аллее. Озеленение территорий проводится по поручению губернатора региона Павла Малкова. Ранее в Рязани высадили еще 20 саженцев лип. Напомним, 18 октября в регионе состоится Единый день озеленения.
В Рязани высадили саженцы кустарников. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что саженцы 70 кустарников высадили на Севастопольской аллее. Озеленение территорий проводится по поручению губернатора региона Павла Малкова.
Ранее в Рязани высадили еще 20 саженцев лип.
Напомним, 18 октября в регионе состоится Единый день озеленения.