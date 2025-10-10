Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
11°
Сбт, 11
15°
Вск, 12
10°
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 82.15 / 82.17 10/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 96.65 10/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
4 часа назад
493
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 405
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 054
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани выделили 18 млн на создание контента для проекта «Ожившие картины»
Согласно документам, исполнитель подготовит креативную концепцию контента, сценарный план, аудиодорожки и музыкальное сопровождение, обработает исходные изображения. Итоговый материал должен представлять из себя видеоряд, созданный с применением 2D графики. Общий хронометраж — не менее 16 минут. Отмечается, что в основе контента — анимация каждой из 32 картин на 20-30 секунд по предоставленному цифровому изображению. Исполнителю необходимо подготовить видеоконтент для следующих выставок: «Город и время», «Четыре стихии + еще одна», «Звук в пространственных искусствах».

В Рязани на создание видеоконтента с музыкальным сопровождением для мультимедийного проекта «Ожившие картины» выделили 17 миллионов 876 тысяч 160 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель подготовит креативную концепцию контента, сценарный план, аудиодорожки и музыкальное сопровождение, обработает исходные изображения. Итоговый материал должен представлять из себя видеоряд, созданный с применением 2D графики. Общий хронометраж — не менее 16 минут.

Отмечается, что в основе контента — анимация каждой из 32 картин на 20-30 секунд по предоставленному цифровому изображению.

Исполнителю необходимо подготовить видеоконтент для следующих выставок: «Город и время», «Четыре стихии + еще одна», «Звук в пространственных искусствах», «Рождение образа», «Время и движение в картине».

Заказчиком выступило ГБУК РО «Рязанский художественный музей».

Работы нужно выполнить до 10 декабря 2025 года.

Фото: сайт госзакупок