В Рязани выделили 18 млн на создание контента для проекта «Ожившие картины»

В Рязани на создание видеоконтента с музыкальным сопровождением для мультимедийного проекта «Ожившие картины» выделили 17 миллионов 876 тысяч 160 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель подготовит креативную концепцию контента, сценарный план, аудиодорожки и музыкальное сопровождение, обработает исходные изображения. Итоговый материал должен представлять из себя видеоряд, созданный с применением 2D графики. Общий хронометраж — не менее 16 минут.

Отмечается, что в основе контента — анимация каждой из 32 картин на 20-30 секунд по предоставленному цифровому изображению.

Исполнителю необходимо подготовить видеоконтент для следующих выставок: «Город и время», «Четыре стихии + еще одна», «Звук в пространственных искусствах», «Рождение образа», «Время и движение в картине».

Заказчиком выступило ГБУК РО «Рязанский художественный музей».

Работы нужно выполнить до 10 декабря 2025 года.

Фото: сайт госзакупок