В Рязани выделили 130 миллионов рублей на приобретение троллейбусов

Согласно документам, необходимо купить четыре троллейбуса с одинаковыми элементами оборудования, конструкциями, программным обеспечением, экстерьером и интерьером. Срок их службы должен составить не менее 15 лет. Год выпуска — не ранее 2024, пассажировместимость — 90-100 человек. Также необходимо, чтобы троллейбусы были белого цвета с тонкой глянцевой серой полоской в нижней части правого и левого бортов. Поставку необходимо осуществить до 1 декабря 2025 года.

В Рязани на приобретение троллейбусов выделили 128 миллионов 906 тысяч 667 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Рязань поступят 15 новых троллейбусов.