В Рязани ребенок воткнул карандаш в глаз однокласснику

По словам отца пострадавшего, инцидент произошел 8 октября в школе № 47. Он рассказал «МК», что его сын поругался с одноклассником, и в ходе ссоры тот ткнул карандашом в глаз мальчика. Пострадавшего госпитализировали в ОКБ имени Семашко. Там ребенку провели экстренную операцию. Родители ребенка написали заявление в полицию.