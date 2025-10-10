В Рязани начата проверка в связи с травмой, полученной учеником в школе

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани инициировал процессуальную проверку по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после инцидента в одной из школ города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. В пятницу, 10 октября, в учебном заведении один из учеников получил травму глаза. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Следователи уже начали мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет дана соответствующая юридическая оценка случившемуся.

