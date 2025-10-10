В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом
Авария случилась напротив дома № 5. На кадрах видно, что столкнулись двухколесный транспорт и легковушка. На место прибыл реанимобиль. Подробности происшествия неизвестны.
В Рязани на Касимовском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели.
