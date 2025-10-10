В России заметили троекратное снижение импорта автомобилей

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, за первые девять месяцев 2025 года поставки новых зарубежных машин в Россию сократились в три раза. За этот период было ввезено 251,7 тысячи единиц автотранспорта возрастом до трех лет, что на 67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (763 тысячи штук). Также в страну привезли 240,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 65% меньше по сравнению с прошлым годом. Основными причинами такого сокращения Целиков назвал падение рынка и развитие местного производства.

