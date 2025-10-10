В России спрогнозировали сокращение продаж легковых автомобилей из Китая

По прогнозам экспертов, продажи новых легковых автомобилей из Китая в России могут сократиться на 25% к концу 2025 года, составив около 700 тысяч единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг».
По его словам, общие продажи китайских брендов в России по итогам года ожидаются на уровне 700 тысяч сделок, что означает потерю примерно четверти от прошлогодних объемов. В целом рынок легковых автомобилей в стране может составить около 1,3 миллиона единиц.
Корнев отметил, что за три квартала 2025 года продажи новых легковых автомобилей из Китая уже упали на 29%, при этом их доля на российском рынке составляет 54%. Основными причинами снижения спроса являются уменьшение покупательской способности населения, о котором упомянули 43% опрошенных, а также ожидания возвращения глобальных автобрендов в Россию, что отметили 25% россиян.