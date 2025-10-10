В России спрогнозировали сокращение продаж легковых автомобилей из Китая

Прогноз продаж китайских легковых автомобилей в России. Эксперты ожидают сокращение продаж новых китайских легковых автомобилей в России на 25% к концу 2025 года — до около 700 тысяч единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Корнева из «Газпромбанк автолизинг». Это примерно на четверть меньше прошлогодних показателей. Общий рынок легковых авто в России может составить около 1,3 млн единиц. За первые три квартала 2025 года продажи китайских автомобилей уже упали на 29%, при этом их доля на рынке — 54%. Снижение спроса объясняется уменьшением покупательской способности (43% опрошенных) и ожиданиями возвращения глобальных брендов (25% респондентов).

