В России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России сдвинут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко РИА «Новости». По его словам, основной целью такого изменения является обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя. Большинство россиян получают зарплату между 10-м и 15-м числом, из-за чего при оплате ЖКУ к 10-му числу у них накапливаются штрафы за просрочку. По словам Аксененко, такие жалобы поступали от граждан довольно часто.

