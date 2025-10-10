В России разработают новый ГОСТ для классификации игр и игрушек

В России разрабатывается ГОСТ для классификации игр и игрушек, включая компьютерные игры и продукцию, основанную на кино и анимации. Об этом сообщила заместитель начальника отдела стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова, передает «Российская газета». Она отметила, что проект национального стандарта будет включать критерии классификации игр, учитывающие визуальные образы, которые могут быть связаны с жестокими мультфильмами и видео, доступными в интернете. В настоящее время проект ГОСТа проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертиз, и ожидается его представление в Росстандарт для утверждения в ближайшее время.

Однако Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ выразила недовольство по поводу отсутствия участия в разработке стандарта. Генеральный директор ассоциации Александр Михеев отметил, что в России уже существует закон о защите детей от вредной информации, который соблюдается производителями. Он считает новую инициативу излишней и готов к диалогу с властями, чтобы объяснить свою позицию.