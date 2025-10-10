В России предложили ввести обязательный карантин для мигрантов за их счет

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду», предложил ввести обязательный карантин для людей, въезжающих в Россию из Средней Азии. Он отметил, что за девять месяцев 2025 года из страны выдворили 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными заболеваниями. Миронов считает, что карантин поможет предотвратить распространение болезней. По его словам, заразные мигранты были выявлены при попытке получить разрешительные документы, но многие могли обойтись без них и уже побывали в общественных местах. Он предложил, чтобы люди, приезжающие без визы из Средней Азии, сразу отправлялись на карантин за свой счет.

Также общественный деятель Алексей Ярошенко высказал мнение о необходимости проверки мигрантов на детекторе лжи, чтобы уменьшить количество преступлений.