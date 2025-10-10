В России предложили ограничить количество собак и кошек в квартире
Член думского комитета Евгений Марченко внес законопроект о ограничении количества собак и кошек в квартире. Он предлагает выделять на одно животное 18 кв. м. квартиры. «На каждые 18 кв. м квартиры допускается не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Временное превышение норм возможно при рождении потомства до достижения детенышами шести месяцев», — отметили в сообщении. Ограничения не распространяются на собак-проводников.
