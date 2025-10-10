В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный творог
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный творог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На что обратить внимание:
- Состав: Только молоко и закваска;
- Срок годности: Берите с запасом;
- Внешний вид: Цвет бело-кремовый, консистенция однородная, без лишней жидкости. Упаковка целая, не вздутая;
- Маркировка: Проверяйте соответствие техрегламентам.