В перинатальном центре в Рязани родила гражданка Франции. Об этом сообщила 10 октября пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что Ирина раньше жила в Рязанской области. 10 лет назад переехала во Францию. В рязанский перинатальный центр женщина приехала на роды. Девочка стала третьим ребенком в семье.

Новорожденная и ее мать чувствуют себя хорошо. Регистрировать девочку будут в рязанском перинатальном центре. Затем они отправятся к семье в Европу.