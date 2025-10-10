В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по объектам ВПК на Украине

В министерстве заявили, что в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны.

