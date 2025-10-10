В Кремле назвали причину, которая не позволяет организовать встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции от Киева по предложениям России не позволяет начать «домашнюю работу» для организации встречи на высшем уровне. Ранее Песков заявлял, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу.

В Кремле назвали причину, которая не позволяет организовать встречу Путина и Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции от Киева по предложениям России не позволяет начать «домашнюю работу» для организации встречи на высшем уровне.

Ранее Песков заявлял, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу.