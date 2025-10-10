Рязань
В Госдуме выразили желание учредить День многодетной семьи на федеральном уровне
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детства, сообщила, что хочет предложить сделать 23 января 2026 года федеральным Днем многодетной семьи. Об этом пишет издание «Абзац». Она объяснила, что в этот день в 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о статусе многодетной семьи. По словам депутата, этот день станет возможностью подвести итоги работы по поддержке многодетных семей за год. Она отметила, что важно стремиться к выполнению указов президента. Также в Московской области был принят закон о Дне многодетной семьи, который будут отмечать 11 октября. Буцкая поддержала это решение местных властей.

