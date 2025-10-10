В Госдуме предложили ввести бесплатные социальные сим-карты

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил создать специальные социальные сим-карты для пенсионеров, инвалидов и детей. Об этом пишет «Абзац».

Причина данной инициативы заключается в росте цен на связь, из-за чего многие нуждающиеся не могут позволить себе оплату услуг операторов.

Социальные сим-карты помогут людям оставаться на связи с близкими и обеспечат доступ к экстренным службам в критических ситуациях. Свинцов отметил, что такие сим-карты не могут быть отключены за неуплату, а пользователи смогут добавить в список бесплатных контактов троих родственников и номера экстренных служб.

Идея заключается в том, что операторы связи смогут отслеживать использование социальных сим-карт, а заявки на их подключение будут приниматься через портал «Госуслуги». Утверждать список социальных сим-карт будет Министерство цифрового развития.

