В Госдуме предложили ограничить детям пользоваться соцсетями

В 2026 году в России может быть введено регулирование, касающееся использования социальных сетей детьми. Депутат Андрей Свинцов отметил, что решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего участие школы, родителей и государственных структур.

В Госдуме предложили ограничить детям пользоваться соцсетями. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на председателя комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова.

В 2026 году в России может быть введено регулирование, касающееся использования социальных сетей детьми.

Депутат отметил, что решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего участие школы, родителей и государственных структур.