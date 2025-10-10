В Госдуме обсудили борьбу с «неправильными» игрушками

В Госдуме обсудили контроль за детскими игрушками, пишет «Комерсантъ». Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что игрушки становятся инструментом информационной войны и под влиянием западной культуры становятся все более зловещими. Она привела примеры игрушек с клыками и рогами, которые, по ее мнению, стирают границы между добром и злом. Заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты уже начали работу над законопроектом о проверке игрушек. Она уверена, что после принятия закона на полках магазинов не будет «неправильных» игрушек, таких как «гробики», «синие чудовища с улыбкой» или «головы, выскакивающие из унитаза».

В Госдуме обсудили контроль за детскими игрушками. На круглом столе, посвященном теме «Игрушки как канал скрытой пропаганды», депутаты говорили о том, как некоторые игрушки могут влиять на детей и подменять традиционные ценности, пишет «Комерсантъ».

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что игрушки становятся инструментом информационной войны и под влиянием западной культуры становятся все более зловещими. Она привела примеры игрушек с клыками и рогами, которые, по ее мнению, стирают границы между добром и злом.

Заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты уже начали работу над законопроектом о проверке игрушек. Она уверена, что после принятия закона на полках магазинов не будет «неправильных» игрушек, таких как «гробики», «синие чудовища с улыбкой» или «головы, выскакивающие из унитаза».