У рязанских предпринимателей нашли более 5 тонн опасной продукции

Специалисты нашли у рязанских ИП около 5,4 т обезличенной продукции без маркировки. Отмечается, что она не содержала информации о производителе, дате выработки и сроках годности. Также выявлено товары с истекшим сроком годности. Продукцию признали опасной для потребителя. Предпринимателям выданы предписания о необходимости утилизации продукции.