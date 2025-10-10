Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 4,7 млн рублей

Всего с начала 2025 года 1661 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 766 500 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.

Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 4,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Всего с начала 2025 года 1661 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4 766 500 рублей.

Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.