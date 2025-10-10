Судебные приставы помогли взыскать с рязанца алименты на 253 тысячи рублей

Житель Рязани оплатил долг по алиментам на сумму более 253 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Против мужчины, который не платил алименты бывшей супруге на содержание несовершеннолетних детей, было возбуждено исполнительное производство. Ему временно запретили выезд за пределы России. Судебный пристав разъяснил рязанцу, что в случае дальнейшего уклонения от выплат ему грозит административная и уголовная ответственность. После введения ограничений и беседы с приставом мужчина полностью погасил задолженность.

