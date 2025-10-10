Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 374
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Судебные приставы помогли взыскать с рязанца алименты на 253 тысячи рублей
Житель Рязани оплатил долг по алиментам на сумму более 253 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Против мужчины, который не платил алименты бывшей супруге на содержание несовершеннолетних детей, было возбуждено исполнительное производство. Ему временно запретили выезд за пределы России. Судебный пристав разъяснил рязанцу, что в случае дальнейшего уклонения от выплат ему грозит административная и уголовная ответственность. После введения ограничений и беседы с приставом мужчина полностью погасил задолженность.

