Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 374
Скопинская Дума утвердила флаг и герб округа
Депутаты Скопинского муниципального округа утвердили новый флаг и герб. Символику, отражающую исторические традиции региона, разработал Михаил Шелковенко, заместитель председателя Геральдического совета при президенте РФ по региональной геральдике. И. о. главы округа Михаил Ромодин отметил, что символы имеют более чем 500-летнюю историю и были ранее утверждены Екатериной II. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и призвал жителей учитывать наследие при восприятии новых символов. Геральдический совет подтвердил историческую значимость выбранной символики и её связь с культурным наследием Скопинского округа.

