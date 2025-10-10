Скопинская Дума утвердила флаг и герб округа

Депутаты Скопинского муниципального округа утвердили новый флаг и герб, отражающие исторические традиции региона. Об этом пишет ИД «Пресса».
Символику разработал Михаил Шелковенко, заместитель председателя постоянной комиссии Геральдического совета при президенте РФ по вопросам региональной и муниципальной геральдики.
В ходе обсуждения и. о. главы округа Михаил Ромодин подчеркнул, что символика, представленная на утверждение, имеет более чем 500-летнюю историю и была ранее утверждена Екатериной II. Он отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, призвав жителей округа учитывать это наследие при восприятии новых символов.
Геральдический совет при президенте России также рекомендовал скопинцам обратить внимание на историческую значимость выбранной символики, подчеркивая её связь с культурным наследием региона.