Скопинская Дума утвердила флаг и герб округа

Депутаты Скопинского муниципального округа утвердили новый флаг и герб. Символику, отражающую исторические традиции региона, разработал Михаил Шелковенко, заместитель председателя Геральдического совета при президенте РФ по региональной геральдике. И. о. главы округа Михаил Ромодин отметил, что символы имеют более чем 500-летнюю историю и были ранее утверждены Екатериной II. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и призвал жителей учитывать наследие при восприятии новых символов. Геральдический совет подтвердил историческую значимость выбранной символики и её связь с культурным наследием Скопинского округа.

Депутаты Скопинского муниципального округа утвердили новый флаг и герб, отражающие исторические традиции региона. Об этом пишет ИД «Пресса».

Символику разработал Михаил Шелковенко, заместитель председателя постоянной комиссии Геральдического совета при президенте РФ по вопросам региональной и муниципальной геральдики.

В ходе обсуждения и. о. главы округа Михаил Ромодин подчеркнул, что символика, представленная на утверждение, имеет более чем 500-летнюю историю и была ранее утверждена Екатериной II. Он отметил важность сохранения исторической памяти и традиций, призвав жителей округа учитывать это наследие при восприятии новых символов.

Геральдический совет при президенте России также рекомендовал скопинцам обратить внимание на историческую значимость выбранной символики, подчеркивая её связь с культурным наследием региона.