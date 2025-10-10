Синоптики рассказали, когда придет метеорологическая зима

Метеорологическая зима в ЦФО наступит во второй половине ноября. Устойчивое формирование снежного покрова начнется в конце осени — начале декабря высотой 3-8 см с последующим ростом сугробов в декабре до 20 см.