Синоптики рассказали, когда придет метеорологическая зима
Метеорологическая зима в ЦФО наступит во второй половине ноября. Устойчивое формирование снежного покрова начнется в конце осени — начале декабря высотой 3-8 см с последующим ростом сугробов в декабре до 20 см.
Синоптики рассказали, когда придет метеорологическая зима. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
