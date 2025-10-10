С начала года более 10 тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Всего с начала года 10 172 нарушителя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 172 000 рублей.