С начала года более 10 тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года 10 172 нарушителя привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 172 000 рублей.
С начала 2025 года более 10 тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Всего с начала года 10 172 нарушителя привлекли к административной ответственности.
Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 172 000 рублей.