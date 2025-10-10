Рязань
Рязанского священника избила пьяная компания
По словам иерея Дмитрия Фетисова, он попросил молодых людей, которые шумели ночью возле его дома, вести себя потише. Гуляющие ударили священнослужителя по лицу, на фото видно, что под глазом налился синяк. «Слава Богу, молодые люди раскаялись и получили прощение», — поделился Фетисов. Он заключил, что хулиганы согласились безвозмездно поработать несколько дней в храме.

