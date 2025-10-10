Рязанский приборный завод представил медицинскую продукцию на выставке в Крыму

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Х юбилейной Международной специализированной медицинской выставке «Здравоохранение. Крым 2025».

На выставке ГРПЗ представил инновационное медицинское оборудование. В экспозицию завода вошли магнитотерапевтические изделия — комплекс «Мультимаг» и аппараты для лечения глазных заболеваний АМТО, серия воздушных стерилизаторов, а также приборы для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera.

«Мы традиционно участвуем в данном мероприятии и представляем самые разные технологии для современного рынка медицины. Наша продукция помогает в лечении и сохранении здоровья людей, что неоднократно подтверждено отзывами не только врачей, но и самих пациентов. Она широко применяется в различных областях медицины, в том числе и в санаторно-курортной отрасли.

Так, представленный вниманию посетителей аппаратно-программный комплекс „Мультимаг“ является системой комплексной магнитотерапии нового поколения. Это изделие можно назвать уникальным, стопроцентных аналогов в нашей стране не существует. Клинически доказана его высокая эффективность для восстановления организма, при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и других заболеваний. „Мультимаг“ прошел испытания в лучших НИИ и клиниках России и широко востребован в санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В рамках мероприятия проведены переговоры с врачами-физиотерапевтами, руководителями санаторно-курортных учреждений. В результате предварительных договоренностей получены заявки на поставки медицинских изделий производства ГРПЗ на 2026 год.

Выставка «Здравоохранение. Крым 2025» организована при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым. Мероприятие объединило больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России.