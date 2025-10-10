Рязанские волонтеры помогли найти заблудившуюся женщину
Инцидент случился в поселке Лесной Шиловского района. Поисковики смогли определить местоположение жительницы и передали данные в ЕДДС, полицию и родным. Пропавшую нашли и эвакуировали родственники и добровольцы отряда.
Фото: ПСО «Мещера».