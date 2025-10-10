Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу иностранцев

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу иностранцев. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Пребывание троих граждан стран Средней Азии и Закавказья на территории России признали нежелательным. Ранее их осудили за применение насилия в отношении представителя власти, грабеж и кражу. Иностранцев депортировали.

Двух человек выдворили. Гражданина страны Средней Азии обвинили в нарушении правил въезда или пребывания на территории России. Приезжего из Северной Африки отчислили из рязанского вуза, его учебную визу аннулировали.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты купили за свой счет.

Въезд в Россию этим иностранцам закрыт на срок от пяти до 10 лет.