Рязанская область вошла в тройку регионов с наибольшим пассажиропотоком на МЖД

Рязанская область вошла в тройку регионов с наибольшим пассажиропотоком на Московской железной дороге, уступая лишь Москве и Московской области. Об этом сообщил начальник Московской железной дороги Павел Иванов на рабочей встрече с главой региона Павлом Малковым в правительстве области, пишет пресс-служба МЖД. В ходе встречи обсудили планы дальнейшего развития, включая крупные проекты. В частности, в 2026 году планируется начать реконструкцию вокзала «Рязань-1». Губернатор также подчеркнул заслуги железнодорожников в уборке и приведении в порядок полосы отвода вдоль железнодорожных путей, отметив улучшение её эстетического состояния.

