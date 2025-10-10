Рязанка попалась на уловку мошенников и потеряла 1,3 млн рублей

В Рязани 23-летняя жительница стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 1,3 миллиона рублей, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Об этом пишет пресс-служба рязанской полиции.

В течение двух недель злоумышленники запугивали девушку, утверждая, что ее сбережения находятся под угрозой. Они говорили о попытках похищения денег и оформлении кредитов от ее имени.

Несмотря на то, что потерпевшая была осведомлена о мошеннических схемах, аферисты смогли убедить ее в необходимости перевести средства на «безопасный» счет для предотвращения незаконных операций. Следуя их указаниям, девушка оформила кредиты, обналичила деньги и перевела 1 миллион 353 тысячи рублей через банкомат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция Рязанской области проводит расследование и принимает меры по установлению лиц, причастных к преступлению.