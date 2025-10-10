Рязанцы в очередной раз возмутились качеством водоснабжения
О ситуации заявили жители Скопина. «Вода в Военном городке. Цвет меняется каждый день», — поделились местные жители в посте. Напомним, ранее скопинцы уже жаловались на качество воды из-под крана.
Рязанцы в очередной раз возмутились качеством водоснабжения. Об этом написали в Telegram-канале «Скопин народный».
