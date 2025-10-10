Рязанцы рассказали о заблудившихся грибниках из Тульской области

Инцидент случился в Вослебовском сельском поселении Скопинского района. Две женщины приехали на «тихую охоту» из соседнего региона и потерялись. «Власти и поисково-спасательный отряд „Мещера“ приступают к поиску», — говорится в сообщении.