Рязанцы рассказали, есть ли у них подработка

26% работающих жителей сообщили о наличии подработки. Еще 50% рязанцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов. Среди горожан на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (28% против 24% соответственно).

Рязанцы рассказали, есть ли у них подработка. Об этом пишет сервис SuperJob.

26% работающих жителей сообщили о наличии подработки. Еще 50% рязанцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов.

Среди горожан на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (28% против 24% соответственно).