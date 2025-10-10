Рязанцы рассказали, есть ли у них подработка
26% работающих жителей сообщили о наличии подработки. Еще 50% рязанцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов. Среди горожан на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (28% против 24% соответственно).
Рязанцы рассказали, есть ли у них подработка. Об этом пишет сервис SuperJob.
26% работающих жителей сообщили о наличии подработки. Еще 50% рязанцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов.
Среди горожан на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (28% против 24% соответственно).