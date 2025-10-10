Рязанцы пожаловались на работу «наливайки» в многоэтажке на Касимовском шоссе

В сюжете рассказали, что «наливайка» работает в кирпичной пристройке к многоэтажному дому. Кроме того, заведение не имеет вывесок или каких-либо опознавательных знаков. На кадрах видно, что продавец на вопросы журналистов не ответила и заявила, что работает недавно, поэтому пока не может предоставить документы на продажу алкоголя. «Многие люди пьяные и неадекватные. Просто страх, что кто-то подойдет и что-нибудь сделает», — отметила рязанка. Ранее сообщалось, что в Рязанской области в 2025 году полиция выявила 432 случая незаконной торговли алкоголем и изъяла 1150 литров продукции.

Рязанцы пожаловались на работу «наливайки» в многоэтажке на Касимовском шоссе. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В сюжете рассказали, что «наливайка» работает в кирпичной пристройке к многоэтажному дому. Кроме того, заведение не имеет вывесок или каких-либо опознавательных знаков.

На кадрах видно, что продавец на вопросы журналистов не ответила и заявила, что работает недавно, поэтому пока не может предоставить документы на продажу алкоголя.

«Многие люди пьяные и неадекватные. Просто страх, что кто-то подойдет и что-нибудь сделает», — отметила рязанка.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в 2025 году полиция выявила 432 случая незаконной торговли алкоголем и изъяла 1150 литров продукции.