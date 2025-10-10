Рязанцы пожаловались на неадекватное поведение водителя маршрутки № 62

По данным жителей, водитель ругался матом и не соблюдал ПДД. «Водитель проехал мимо остановки, после просьбы открыть дверь хотя бы рядом, получил ответ, сопровождающийся нецензурной бранью, если говорить культурнее „не могу“», — написал автор.