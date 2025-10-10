Рязанцам рассказали, какие яйца полезнее остальных

Россиянам рассказали, какие яйца полезнее остальных. Об этом пишет «Газете.Ru».

Наиболее распространенный вид — куриные яйца, которые, по словам специалистов, можно считать «солнечным заменителем». В них содержится большое количество витаминов D и D3, а также фосфор, железо, цинк и селен. Их белок почти полностью усваивается организмом, а входящий в состав желтка холестерин — не вредный, а наоборот, необходимый для синтеза гормонов и клеточных мембран.

Перепелиные яйца традиционно считаются диетическими. Белки их, как и у куриных, могут вызывать аллергические реакции.

Утиные и гусиные яйца богаты кальцием и фосфором, но из-за высокой жирности и частого присутствия сальмонеллы их нельзя употреблять сырыми.