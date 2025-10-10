Россиянам с детьми до трех лет предложили предоставить бесплатный проезд

Предполагается, что родители с детьми до трех лет смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси). По словам авторов инициативы, на данный момент льготные программы направлены на школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов. При этом, как отметили депутаты, родители с маленькими детьми не получают такой поддержки.

Россиянам с детьми до трех лет предложили предоставить бесплатный проезд. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передало 10 октября ТАСС.

