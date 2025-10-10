Россиян предупредили о мошенничестве, связанных с кражей номеров

Россиян предупредили об увеличении количества случаев мошенничества, связанных с кражей телефонных номеров. Об этом пишет издание «Абзац».

В Управлении по борьбе с кибермошенничеством МВД России сообщили, что преступники используют так называемую SIM-swap-атаку, в ходе которой они получают дубликат сим-карты жертвы, используя поддельные документы. Это позволяет им получить доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банковским услугам.

Среди первых признаков такой атаки могут быть внезапная потеря сигнала и проблемы с интернет-соединением. В МВД отметили, что хотя случаи мошенничества носят индивидуальный характер, их последствия могут быть серьезными.

При подозрении на кражу номера рекомендуется немедленно обратиться к оператору связи для проверки информации о выпуске дубликата сим-карты. Также важно тщательно проверить банковские приложения и личные кабинеты, включая «Госуслуги».