Путин объяснил, на чем основывается работа по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ объяснил, на чем основывается работа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передало 10 октября РИА Новости.

Как заявил глава государства, Россия строит работу по урегулированию конфликта на Украине на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске.

