Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 389
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 035
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 973
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 373
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Путин объяснил, на чем основывается работа по украинскому урегулированию
Как заявил глава государства, Россия строит работу по урегулированию конфликта на Украине на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске. Напомним, 15 августа состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча прошла на Аляске. Лидеры двух стран обсудили пути украинского урегулирования.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ объяснил, на чем основывается работа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передало 10 октября РИА Новости.

Как заявил глава государства, Россия строит работу по урегулированию конфликта на Украине на основе принципиальных положений, которые обсуждались на саммите на Аляске.

Напомним, 15 августа состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча прошла на Аляске. Лидеры двух стран обсудили пути украинского урегулирования.