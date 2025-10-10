Пруды в Рязани на улице Зубковой намерены очистить до конца 2025 года

Согласно документам, речь идет о прудах в зеленой зоне на улице Зубковой между домами №№ 28 корпус 1 и 30. Подрядчик выполнит валку деревьев, корчевку пней, очистит территорию от строительного мусора и твердых коммунальных отходов, высадит многолетние травы для укрепления откосов и обустроит временные проезды. Также во время работ необходимо засыпать неровности рельефа и выровнять береговую полосу площадью 1225 квадратных метров. Кроме того, подрядчик очистит пруды от донных отложений. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы необходимо завершить до 10 декабря.

Ранее на разработку проекта по реабилитации каскада прудов в Песочне около остановки «Сбербанк» выделили более двух миллионов рублей.

Фото: сайт госзакупок