Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
11°
Сбт, 11
15°
Вск, 12
10°
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 82.15 / 82.17 10/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 96.65 10/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
4 часа назад
490
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 404
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 054
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Пруды в Рязани на улице Зубковой намерены очистить до конца 2025 года
Согласно документам, речь идет о прудах в зеленой зоне на улице Зубковой между домами №№ 28 корпус 1 и 30. Подрядчик выполнит валку деревьев, корчевку пней, очистит территорию от строительного мусора и твердых коммунальных отходов, высадит многолетние травы для укрепления откосов и обустроит временные проезды. Также во время работ необходимо засыпать неровности рельефа и выровнять береговую полосу площадью 1225 квадратных метров. Кроме того, подрядчик очистит пруды от донных отложений. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы необходимо завершить до 10 декабря.

На очистку прудов в Песочне и прилегающей территории выделили 3 миллиона 198 тысяч 633 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, речь идет о прудах в зеленой зоне на улице Зубковой между домами №№ 28 корпус 1 и 30. Подрядчик выполнит валку деревьев, корчевку пней, очистит территорию от строительного мусора и твердых коммунальных отходов, высадит многолетние травы для укрепления откосов и обустроит временные проезды.

Также во время работ необходимо засыпать неровности рельефа и выровнять береговую полосу площадью 1225 квадратных метров. Кроме того, подрядчик очистит пруды от донных отложений.

Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.

Работы необходимо завершить до 10 декабря 2025 года.

Ранее на разработку проекта по реабилитации каскада прудов в Песочне около остановки «Сбербанк» выделили более двух миллионов рублей.

Фото: сайт госзакупок