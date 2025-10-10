Прошлой ночью над Россией уничтожили 23 БПЛА

За прошлую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ. 10 БПЛА перехватили над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над акваторией Черного моря и 3 БПЛА — над территорией Брянской области.