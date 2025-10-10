Пропавший ранее житель Рыбновского района найден

Пропавший ранее житель Рыбновского района Алексей Владимирович Сандин найден. Об этом пишет сайт rybnoe.net. Его родственники сообщили, что мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо. Сейчас с ним всё в порядке. Родные выразили благодарность всем, кто помог в поисках и распространял информацию о пропаже. Дочь мужчины в соцсетях отметила: «Алексей Владимирович нашёлся! Он дома, жив и здоров. Спасибо всем неравнодушным — благодаря вам его быстро нашли».

Напомним, Алексей Сандин 6 октября сообщил, что уходит на работу, но в тот день так и не появился.

Фото: «Рыбное. нет»